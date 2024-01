Affari Tuoi, critiche su Graziella ed Elisa dopo l'offerta: "I soldi servono?"

15 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi va in scena la sfida di due sorelle siciliane, Elisa e Graziella. In questa puntata di lunedì 15 gennaio, le concorrenti vanno dritte all'obiettivo e fanno fuori in poco tempo tutti i pacchi blu. La partita si mette totalmente in discesa, infatti Elisa e la sorella restano all'ultimo giro con ben tre pacchi rossi da aprire: uno da 20mila, uno da 30mila e uno da 75mila. Alla voce pacchi blu non resta nulla.

Ed è in questo momento che il dottore comincia a fare le offerte. Le due sorelle ne rifiutano una da 28mila euro e di fatto rifiutano anche il cambio. Insomma vogliono vederci il fondo fino alla fine. E la scelta è corretta dato che il pacco che stringono tra le mani gli regala ben 30mila euro contro i 28 offerti dal dottore. Ma sui social c'è chi non ha gradito il tono con cui Elisa ha rifiutato i 28mila euro: "Male che vada vinco 20mila, siamo lì", ha affermato la concorrente.

E così chi commenta sui social in diretta la puntata afferma: "Sta gente va a cuor leggero rifiutando cifre che non si trovano per terra...Boh ma a questi servono soldi o li hanno e cercano il massimo possibile?", afferma un telespettatore. Ma non è l'unico a sfogarsi in questo modo: "Non gli cambiano niente 10 mila euro?", scrive un altro utente. Insomma il dibattito su X si è acceso. Da un lato c'è chi sta con le sorelle apprezzando il modo in cui hanno portato avanti la partita, dall'altro c'è chi critica la scelta di non aver accettato subito i 28mila col rischio di prenderne 20mila. Alla fine ha avuto ragione la concorrente.