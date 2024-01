Affari Tuoi, la rivolta contro Elisa dopo il pacco: "Tutto sto casino?!"

16 gennaio 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi trionfano, nella puntata di lunedì 15 gennaio, due sorelle siciliane: Elisa e Graziella. Quella andata in onda ieri sera è stata forse una delle partite più lineari di questa stagione. Le due concorrenti hanno messo da parte in poco tempo tutti i pacchi blu e alla fine sono arrivate al giro decisivo con ben tre pacchi rossi e nessun pacco blu da dover aprire. I pacchi rossi rimasti sul campo erano da 75mila, 30mila e 20mila.

Le offerte del dottore sono state tutte rispedite al mittente ed Elisa ha voluto perseverare nella sua scelta iniziale senza fare aggiustamenti in corso d'opera. Nessun cambio e nessuna offerta accettata. Alla fine ha avuto ragione lei perché nel pacco che teneva in mano insieme alla sorella Graziella c'erano ben 30mila euro.

Affari tuoi, il Dottore sbaglia l'offerta: errore mai visto

Ma è l'ammontare delle prime offerte del dottore che però, come è noto a chi ha seguito la puntata, sono state puntualmente rifiutate. E così sui social c'è chi ha messo nel mirino questo modo di fare: "Ma tutto questo casino per poi prendere 30mila euro? Facevano prima ad accettare l'offerta del dottore", scrive un utente su X. E un altro gli fa eco: "Ma non capisco, hanno rifiutato 30mila euro in modo netto e anche con sdegno e poi si abbracciano per 30mila euro?!". Infine c'è chi è fatalista: "Ci sono i concorrenti che fanno i quadri astrali, le combinazioni e perdono, poi ci sono loro che vanno prima in ordine poi numeri a caso e alla fine vincono". Nulla da aggiungere.