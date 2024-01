L'Eredità, incredibile sfondone del campione Matteo: "Aspromonte!", si scatena il delirio

17 gennaio 2024 a

Altro giro, altra sera e altra puntata de L'Eredità, il gioco delle parole misteriose condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game-show che appassiona milioni di italiani che commentano in tempo reale le gesta dei concorrenti su X.

Oggi, mercoledì 17 gennaio, si presenta come campione in carica Matteo, un giovane che ha dimostrato di saperci fare. "Il sosia di Charles Leclerc", per dirla come ha detto Liorni. Nella puntata della vigilia, dopo aver battuto il campione in carica senza troppi problemi, Matteo non è riuscito ad azzeccare la parola misteriosa: arrivato all'ultimo atto con 120mila euro, dopo una serie di tagli gareggiava per 20mila euro. Niente da fare.

Dunque, rieccolo in studio a L'Eredità. Ed eccoci al gioco dei 100 secondi: Liorni legge delle definizioni e i concorrenti devono offrire la risposta corretta, chi ne azzecca di più in 100 secondi procede. Ovviamente, Matteo arriva al gioco. Ma incappa in un errore davvero clamoroso. La definizione recitava: "Promontorio della Maremma". La parola da indovinare con la "a". E il campione in carica spara: "Aspromonte". Attimi di gelo, poiché l'Aspromonte è un massiccio montuoso che si trova nel Sud della Calabria.

Uno sfondone non degno del campione e che, ovviamente, ha scatenato gli sfottò su X. "Qui per spostare l'Aspromonte in Maremma", commentava un utente aggiungendo un mappamondo rotante. "Aspromonte in Maremma...", aggiungevano altri, piuttosto basiti. "Orbetello in Maremma!", "Wow, Aspromonte in Toscana... w la geografia", "No, Aspromonte no!". Insomma, un diluvio di commenti ironici e stupiti per lo sfondone di Matteo.