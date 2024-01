L'Eredità, un malizioso sospetto su Sara: "Mandano via tutti così, ma lei..."

16 gennaio 2024 a

Sara de L'Eredità sembra non trovare il consenso dei telespettatori. Nella puntata andata in onda martedì 16 gennaio, la campionessa ha scatenato le critiche del web. Tanti i cinguettii sul suo atteggiamento. Ed ecco che c'è chi scrive: "Sara è davvero odiosa a dei livelli stratosferici", "Posso dire che Sara si atteggia un po' troppo? Giusto un po'". Poi, una volta che è stata eliminata dalla trasmissione condotto da Marco Liorni, in diversi hanno rincarato la dose: "Finalmente".

E c'è chi nota: "Mandano via tutti in fretta senza nemmeno salutare, a Sara pure il bacio". La concorrente se ne va via a mani vuote. La sera precedente, Sara ha sbattuto sul muro della ghigliottina. Le parole da collegare a quella finale erano: acciaio, libri, servizio, comune e collo. La parola vincente? "Cassa". Eppure, sempre sui social si è scatenato un dibattito.

"Il libro di cassa lo conosce solo lui": L'Eredità, bufera dopo la risposta di Sara

Al centro le spiegazioni fornite dal conduttore di Rai 1 per spiegare quali sono i concetti che legano le 5 parole con quella finale della ghigliottina. "Libro di cassa lo conosce solo Liorni", tuona un utente. Ma c'è chi ha preferito riderci su: "Avessero scritto morto.. tutto più facile da indovinare".