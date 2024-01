Affari tuoi, i primi 10 minuti di Antonio: un incubo mai visto

20 gennaio 2024 a

La favola di Antonio, il concorrente di Affari tuoi in rappresentanza delle Marche, conquista i telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. Il ragazzo proviene da Porto Recanati e dopo 13 puntate da semplice "pacchista" viene sorteggiato per ambire ai 300mila euro. Ad accompagnarlo in studio la moglie Marika, anche collega di lavoro. Il verdetto degli appassionati che seguono la puntata in tempo reale su X, l'ex Twitter, è unanime: lui simpaticissimo, lei insopportabile.

I primi 10 minuti di partita sono uno choc, con cinque dei primi sei pacchi chiamati (ed eliminati) tutti rossi, compreso quello con dentro i 300mila euro. La cavalcata è tutt'altro che trionfale, e si arriva ai quattro pacchi finali così suddivisi: due blu (con 20 e 0 euro rispettivamente) e due rossi, 50mila e 200mila. Il Dottore interviene e offre 33mila euro, non poco considerato il trend negativo della serata. "Io andrei avanti un altro tiro", suggerisce Marika. "Però fai quel che ti senti - prosegue la moglie -, se tu vuoi accettare la cifra me ne farò una ragione". La pressione è tutta su Antonio, con i social che fanno il tifo per lui. Il marito ascolta il consiglio, rifiuta l'offerta e sceglie il pacco 13. Dentro, purtroppo, ci sono i 200mila euro e tutto lascia intendere un finale amarissimo.

Il Dottore gioca al ribasso e offre 10mila euro, ma a questo punto il concorrente decide di andare avanti in stile o la va o la spacca. Ha ragione lui: rifiuta anche il cambio e alla fine nel suo pacco numero 14 ci sono 50mila euro (dopo che per tre sere di fila c'erano 100mila euro). Un trionfo di gioia su X: "Comunque io pensavo non vincessero niente visto che c'erano letteralmente zero euro e invece anche stasera 50k, ma come fanno, questo programma mi fa impazzire", "Partita iniziata male e finita bene, come far cag***e sotto i concorrenti", "Partita iniziata malissimo però sono troppo contenta per Antonio, davvero. Cuore di panna", "Ma dai che tenerone. Partita sfortunata ma 50k meglio di nulla".