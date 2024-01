Affari tuoi-choc, "rodimento di cu***": occhio al pubblico, cosa si vede alle spalle di Francesca

19 gennaio 2024 a

"Ma io sono felice eh", assicura Francesca, concorrente di Affari Tuoi, dopo aver aperto il pacco che aveva in mano. La realtà, fanno notare perfidamente (e sadicamente) i telespettatori che seguono la puntata da casa commentando in tempo reale su X, l'ex Twitter, è ben diversa. Basta vedere la faccia della signora arrivata da Gorizia insieme al marito Maurizio.

La coppia, sposata da 15 anni, ha appena accettato l'offerta del Dottore e si è portata a casa 16mila euro. In precedenza, avevano rifiutato prima 40mila e poi 44mila euro, dopo aver peraltro scambiato il loro pacco iniziale e scoperto che conteneva 300mila euro, il montepremi massimo.

Basterebbe questo per far montare un po' di delusione, ma il rimpianto monta ulteriormente quando scavicchiano il pacco che era rimasto loro in mano: da una parte c'era 1 euro, dall'altra 100mila euro. E sotto la loro naso, guarda un po' c'erano proprio i 100mila tondi tondi. Il sorriso (leggero) per i 16mila euro strappati al Dottore diventa una smorfia di disappunto, come quella di chi si vede il treno della fortuna sfrecciare davanti a sé pur avendo avuto il biglietto in tasca fino a pochi secondi prima. Un bel disastro.

"Hanno rifiutato 44mila euro per poi accettarne 16 e per la terza sera consecutiva nel pacco della concorrente c'erano 100mila euro mi sento male", chiosa un appassionato su X, mentre altri danno la colpa a Francesca ("Classica concorrente che non sa giocare...") e la maggioranza assoluta a Maurizio ("Ma perché ste ragazze si portano dietro sempre il marito che fa accettare le offerte!!!, "Tutta colpa del pir***a del marito", "Comunque non portatevi i mariti ad Affari Tuoi che non servono a nulla", "Cose dell’altro mondo… E comunque la colpa è del marito, lei sarebbe andata avanti", "Avrei tirato il pacco in testa al marito", "Grazie al marito ha fatto una partita di m***a, ovvio che aveva i 100mila gli ha offerto subito 40.000 e poi 44.000".

Nel diluvio di commenti durissimi, c'è anche chi comodamente seduto sul divano o a tavola, per la cena, ha la forza di "screenshottare" i volti di due persone presenti nel pubblico, proprio dietro a Francesca e Maurizio, inquadrate nel momento-clou.



"Comunque se mi chiedessero che faccia ha il rodimento di c***o mostrerei questa foto", ironizza un utente di X concentrandosi sull'espressione dei due concorrenti. Alle loro spalle, un signore e una signora sembrano altrettanto sconcertati dal verdetto del pacco. "Io così onestamente", conclude una telespettatrice, affranta pure lei.