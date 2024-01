Affari Tuoi, Francesca e il dettaglio sfuggito: "Perché ha rifiutato 44.000 euro"

19 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi la partita di Francesca va drittta come un treno. Nella puntata andata in onda giovedì 18 gennaio la friulana Francesca ha provato a sbancare con la sua strategia. E fino a un certo punto la partita ha dato segnali buoni sul piano della fortuna. Ma poi è arrivato il colpo finale, quello in cui bisogna decidere se andare fino in fondo o accettare l'offerta del dottore. Alla concorrente è stato proposto un assegno da 44mila euro. Un assegno che però è finito nel cestino.

E così è andata avanti fino alla fine con il pacco da 100mila ancora in gara. Il dottore all'ultimo secondo ha offerto 16mila euro e questa volta la concorrente insieme al marito ha deciso di accettare. In tanti l'hanno criticata ma c'è chi sui social ha sottolineato l'astuzia della concorrente che comunque ha portato qualcosa a casa.

Affari tuoi, il dramma di Francesca: quanti soldi ha "bruciato"

Su X infatti un telespettatore ha sottolineato così la scelta di Francesca: "La scelta di rifiutare 44.000 prima e accettare 16.000 dopo aveva perfettamente senso. I 44.000 sono stati rifiutati quando su 5 pacchi, c’era il 40% di probabilità di prendere almeno 100.000. Una volta rimasti con 3 pacchi blu e uno rosso, rifiutare era rischioso". E ancora: "3 pacchi blu e uno rosso. Evidentemente voleva a tutti i costi dei soldi e ha preferito non prendersi rischi. Purtroppo è stata molto sfortunata", ha aggiunto. Insomma a quanto pare Francesca ha giocato bene la sua partita. Ma di certo il rammarico per i 100mila sfumati sarà duro da digerire.