Affari tuoi, Elisa "rovinata" dopo 29 puntate: "Cosa farà con quei 15mila euro"

La favola di Elisa, concorrente del Trentino Alto Adige. Pacchista ad Affari tuoi per 29 puntate di fila, quasi un mese tondo tondo, promossa finalmente concorrente con il sogno di vincere 300mila euro.

Fregata ripetutamente dal Dottore, criticatissimo dai telespettatori che seguono il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, e alla fine vincitrice. Esplode la gioia su X, l'ex Twitter, dove gli appassionati commentano in tempo reale le puntate: "Poverina, se non vinceva niente dopo 30 puntate era veramente un peccato". Il malloppo è solo discreto, 15mila euro, ma la prospettiva era davvero quella di tornare a casa a mani vuote. E c'è chi ironizza: "Con quei 15k si è ripagata i 30 giorni a Roma, bravissima Elisa mia protetta".

La raffica di commenti è a senso unico, con critiche feroci al Dottore che ha proposto il cambio pacco all'ultimo per fregare la concorrente. "Eccolo là! Questo vale per tutti quelli che volevano che cambiasse! Ma da dove vi viene l'illusione che il dottore voglia aiutare? Solo raramente capita e solo per destabilizzare le convinzioni dei giocatori. Il suo compito è quello di proteggere i soldi", "Che pezzo di... il Dottore, le voleva togliere pure 15 mila euro...", "Oggi il Dottore è passato dal voler aiutare il concorrente al volergli togliere perfino quello che era riuscito a portare in finale", "Quell'infame voleva portarle via anche quei pochi!", "Il Dottore str***o come pochi comunque",

Ma c'è anche chi sportivamente applaude anche gli autori e, ovviamente, Elisa: "Quanti stupidi insulti sul dottore... non sapete giocare e non capite un c***zo...", "Il dottore è proprio bravo, non lo capiremo mai", "Ecco perché io non ce l'ho mai con chi accetta le offerte. Tutti vorrebbero portarsi a casa la somma piu alta ma non sempre succede che ti porti a casa soldi", "Il dottore non lo capirò mai, ma son super contenta che abbia vinto 15.000 euro contro tutte le nostre previsioni. Brava", "Se avesse ascoltato i consigli di tutte le persone su X se ne sarebbe andata con nulla. Siamo dei pagliacci".