Affari Tuoi, Angelica e il gesto della mamma sfuggito a tutti

Ad Affari tuoi va in scena un siparietto tra mamma e figlia che in pochi hanno notato. Nella puntata andata in onda sabato 20 gennaio la protagonista è Agelica accompagnata dalla mamma. Si parte subito con i primi cinque colpi disastrosi che fanno fuori di fatto almeno 4 pacchi rossi pesantissimi. Una partita mozzafiato terminata con l'ok all'offerta del dottore di 32 mila euro ma con il pacco tra le mani della concorrente che conteneva 300mila euro. In avvio di puntata qualcuno ha notato un segno, probabilmente una sbavatura del trucco, sul volto della concorrente.

Angelica è andata avanti incurante per qualche minuto. Poi il gesto tenero della mamma che le accarezza il viso e con un dito le toglie quel segno dal volto. Una piccola carezza che però ha emozionato i telespettatori che sui social hanno apprezzato quel tocco di mamma sul viso di Angelica.

"Togliamo subito i parenti": il disastro di Angelica, bufera sulla mamma

La giovane ragazza di Rignano, in provincia di Firenze, ha di fatto condotto con coraggio la sua partita. Ha poi accettato i 32mila euro perché ha pensato ai suoi due bambini e a quell'appuntamento per il muto previsto per la prossima settimana. Le lacrime di Angelica hanno colpito anche Amadeus che si è immedesimato nella storia di questa ragazza che si appresta a coronare il sogno di una vita, quello di acquistare una casa per lei e per tutta la sua famiglia. Certo, il rammarico per non aver messo le mani sui 300mila euro resta e si farà sentire a lungo. Ma di certo al "cuore di mamma" non si comanda.