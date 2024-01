Grande fratello, Signorini non va in onda questa sera: ecco perché

22 gennaio 2024 a

a

a

Non andrà in onda questa sera il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Il motivo? Canale 5 trasmetterà la finale della Supercoppa italiana all'Al-Awal Park Stadium di Riad tra Inter e Napoli. Le due squadre sono riuscite a strappare l'accesso alla partita finale dopo aver battuto rispettivamente Lazio e Fiorentina. Il fischio d'inizio è alle ore 20. Di qui la decisione di spostare la diretta della 32esima puntata del reality a domani, martedì 23 gennaio. Questo slittamento era stato annunciato dal conduttore stesso durante la scorsa puntata. In ogni caso, non si tratta di una novità per questa edizione del Gf. Innanzitutto dai due appuntamenti settimanali fissi, quelli del lunedì e del giovedì, si è passati a una volta sola; poi si è tornati di nuovo al doppio appuntamento, ma questa volta lunedì e sabato. A seguire di nuovo un appuntamento singolo.

Ora la nuova decisione: tornare all'appuntamento bisettimanale di lunedì e giovedì. Solo per questa settimana, tuttavia, la diretta sarà il martedì e il giovedì. Resta da capire solo se dopo la Supercoppa, che sta creando non poco scompiglio nei palinsesti, il Gf tornerà ad avere il lunedì come giorno certo di messa in onda. Non sarebbe ancora chiaro. Tra l'altro mancano ancora diversi mesi prima della fine del programma.