Affari Tuoi, Thomas sovrannaturale: il sogno che vale una fortuna, delirio su Rai 1

Una puntata pazzesca, quella di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 nella serata di lunedì 22 gennaio. Nel programma di Amadeus, ecco che finalmente, dopo lunghe puntate di attesa, tocca a Thomas, concorrente da Sestri Levante, accompagnato dalla madre e in rappresentanza della Liguria.

Thomas ha pazientemente atteso il suo turno e, finalmente, per la gioia delle sue numerose fans si misura col gioco dei pacchi, una vera e propria mania in Italia, un format intramontabile e che registra ascolti record, sera dopo sera al termine del Tg1.

Come detto, la partita è stata pazzesca. Molti momenti tesi, altrettante scelte fortunate. E Thomas, in un gioco in cui contano fortuna e strategia, gioca benissimo. Sembrava sul punto di perdere tutto ma, alla fine, è tornato a casa con 75mila euro. Soldoni, insomma. E in studio, così come sui social, si è scatenata la festa.

Molti i complimenti rivolti a Thomas dal popolo che, su X, commenta la puntata in tempo reale. "Ha giocato benissimo". "Finalmente uno che sa giocare". "Se fossi stato al suo posto avrei cambiato il pacco a 100 euro con quello da 0 euro". Ma Thomas non lo ha fatto. Questo anche perché, ha spiegato, aveva sognato dei numeri. E quel sogno lo ha guidato alla scelta corretta. Tanto che in molti commentavano la circostanza: "Solo io non ricordo mai i numeri nei sogni?". "Per partecipare ad Affari Tuoi devi essere uno che sogna tantissimo e soprattutto devi sognare cifre la notte prima del gioco, altrimenti non ti prendono", commenvata un utente probabilmente un poco invidioso. Come non capirlo...