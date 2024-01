L'Eredità, bufera contro Cesario: "Sei al limite", un caso inquietante

26 gennaio 2024 a

Alla vigilia gli era sfuggita la corona di campione per un soffio, persa proprio sul gong dei 100 secondi, la "semifinale" de L'Eredità. Già, siamo nello studio di Marco Liorni, il game-show delle parole in onda prima del Tg1 ogni sera. E la puntata è quella di giovedì 25 gennaio, dove a spuntarla, dopo la vittoria sfiorata nella puntata precedente, è proprio Cesario: c'è un nuovo campione.

Cesario è un ragazzo preparato, lunghi capelli castani, baffetti, occhiali tondi e orecchino. Alla Ghigliottina, dopo una serie di tagli, arriva a giocare per 47.500 euro. Le parole-indizio erano: mondo, legno, edicola, temporale e cerniera. La soluzione corretta era "finestra", ma Cesario sul suo cartoncino come risposta ha vergato "culla", soluzione francamente un poco improbabile. Soluzione che ha stupito anche gran parte del pubblico che da casa commenta in tempo reale su X le gesta dei concorrenti e quanto accade a L'Eredità.

Ma non solo. Già, perché gran parte dei commenti sull'ex Twitter vertevano sulla "parlantina" del buon Cesario. Come detto, il ragazzo è preparato. Ma anche un po' verboso: si dilunga assai in spiegazioni, sillogismi, argomentazioni, dà insomma sfoggio della sua cultura. E se qualuno apprezza tale atteggiamento, ecco che qualcun altro proprio non gradisce. C'è chi si spende in battute: "Quanta parlantina, rischia il taglio... Cesario". Ma un altro lo difende: "Adoro Cesario. È simpatico, è preparato, per non parlare di tutte le sue spiegazioni. Però dispiace che ancora una volta non sia riuscito ad indovinare la parola". Per Roberto, però, è "al limite del fastidioso": troppe parole, troppe chiacchiere. La chiosa spetta a Lara: "Cesario ti tira scemo a parola". Già, quanto chiacchiera...