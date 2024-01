L'Eredità, Daniele lascia: in diretta una decisione senza precedenti

27 gennaio 2024 a

Daniele lascia L'Eredità. Spiazzando tutti, il campione da record ha deciso di congedarsi con il quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni. È accaduto nella puntata di sabato 27 gennaio e ha scosso non poco i tantissimi telespettatori. "Ciao a tutti amici! Arrivata adesso per sentire che Daniele ci lascia per ragioni personali!! Un saluto con affetto e buon tutto", scrive un'utente del web a cui fanno eco altri: "Ciao Daniele, un po' me l'aspettavo che ci avresti lasciato così. Grande campione", "Noooo, commosso". "Ciao Daniele, è stato un piacere seguirti". E ancora: "Posso smettere di guardare l'eredità, Daniele dimmi che è uno scherzo".

Solo qualche giorno fa, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il campione si diceva felicissimo per il bottino portato a casa fino a quel momento (ben 285 mila euro). "Sono ultra felice - commentava -, non me lo aspettavo. È stata una emozione grande. Può suonare falso ma il fatto di avere indovinato la parola è stata una felicità e una soddisfazione enorme, corroborata dalla vittoria economica. Non ero mai stato bravo alla ghigliottina, non era nelle mie corde, mentre negli altri giochi me la cavavo meglio".

Poi l'ammissione su cosa avrebbe fatto con il montepremi: "Ho tre bimbi piccoli e la casa comincia ad andarci stretta. Voglio comprarne una più grande. E poi ho promesso ai ragazzi che faremo un viaggio. Mi piacerebbe portarli in Lapponia da Babbo Natale. Penso sia una bella esperienza e mi piacerebbe che il grande facesse questo viaggio quando ha ancora questa magia nel cuore. Un altro sogno che voglio coronare è vedere l’aurora boreale".