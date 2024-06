Stasera Italia, Antonio Caprarica fuori controllo: "Ilaria Salis come Navalny"

17 giugno 2024 a

a

a

Dopo che sono trascorsi alcuni mesi da quelle immagini diffuse in televisione e in rete che ritraevano Ilaria Salis in catene in Ungheria, ne è passata di acqua sotto i ponti.

L'ex supplente italiana, grazie all'intervento diplomatico del governo guidato da Giorgia Meloni, è stata prima scarcerata per essere trasferita ai domiciliari a Budapest. E poi, con la candidatura alle Europee tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra, ha conquistato oltre 176mila preferenze. Ciò le ha permesso di essere eletta di diritto al Parlamento europeo e di quindi anche fare ritorno nel nostro Paese.

Stremata dal viaggio di ritorno a Monza, la Salis ha però disertato il primo evento da eurodeputata organizzato dal suo partito. Al suo posto, si è presentato il padre Roberto che ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti. "Credo che nei prossimi giorni Ilaria inizierà il suo ruolo di comunicazione per il ruolo che le compete", ha spiegato l'ingegnere, che poi ha aggiunto: "Sarà una grande sorpresa per la maggioranza".

"Shitstorm, i fascisti fanno così". Il padre di Ilaria Salis spara ancora fango

Del caso Salis si è tornati a parlare a Stasera Italia, il talk show politico di Rete 4 condotto da Sabrina Scampini. Nella puntata di ieri, domenica 16 giugno, era ospite nello studio di Mediaset Antonio Caprarica. Il giornalista, nel suo breve intervento, ha equiparato con il processo ungherese che ha coinvolto Ilaria Salis con la vicenda giudiziaria che ha visto, suo malgrado, Alexei Navalny come protagonista. "Anche Navalny era accusato nella Russia autocratica di Vladimir Putin di essere corrotto", ha spiegato il giornalista. Si parva licet componere magnis, direbbero gli antichi romani.