Affari Tuoi, l'urlo selvaggio di Amadeus: tutti sconvolti, roba da spaccare i timpani

Non era mai accaduto prima. Ed è successo nella puntata di sabato 27 gennaio. Di che si parla è presto detto: prima vittoria di 100mila euro di sempre ad Affari Tuoi con la Regione Fortunata. Stiamo ovviamente parlando del quiz dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1, il game show in cui ci si misura con abilità e fortuna che ipnotizza sera dopo sera milioni di italiani.

I due baciati dalla fortuna sono Mattia Mainente e la moglie Letizia, concorrenti in rappresentanza del Veneto. Giovanissimi, lui 25 e lei 21 anni, si sono conosciuti in un bar, dove Letizia era barista e Mattia cliente. Ora hanno anche un bimbo.

La loro partita è stata sofferta, stava andando verso una vincita molto bassa: la massima potenziale era di 5mila euro. Dunque, con buona strategia, hanno scelto di puntare tutto sulla Regione Fortunata. Ebbene, quella Regione Fortunata - che era la Toscana - la hanno indonvinata al primo tentativo. Risultato: 100mila euro. Un colpaccio.

In studio il delirio: la coppia che urla, esulta e si abbraccia. Anche tutto il pubblico si scatena, in piedi, le braccia levate al cielo. Ma attenzione soprattutto ad Amadeus: prima fatica un poco ad aprire la busta vincente col cartellino "Toscana". Poi, una volta confermata la vittoria, ecco che lancia un urlo di esultanza fortissimo, in grado di spaccare i bicchieri, un poco cavernicolo, scatenatissimo. Una circostanza divertente e molto commentata su X, il social dove si dibatte in tempo reale sulla puntata di Affari Tuoi.