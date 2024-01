Affari Tuoi, un caso clamoroso: "Non mi interessa!", cosa inquadrano nel momento decisivo

27 gennaio 2024 a

Un vero e proprio calvario, per la povera Angela, la "pacchista" chiamata a misurarsi con la fortuna ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1, nella puntata di venerdì 26 gennaio. Già, riflettori nuovamente puntati sulla mania tutta italiana del gioco dei pacchi, il format in onda subito dopo il Tg1 che sera dopo sera catalizza l'attenzione di milioni di telespettatori.

Si diceva, la povera Angela, concorrente in gioco in rappresentanza della Calabria. La partita della signora è stata piuttosto sfortunata sin dal principio, con grande scoramento del pubblico che commenta quanto accade in studio su X: in molti infatti sono stati conquistati dalla simpatia travolgente della signora. Ma Angela, come detto, apre subito la maggior parte dei pacchi con importi rilevanti, riducendo le sue possibilità di sbancare.

A portarla fuori strada, anche la strategia del Dottore, la mitologica figura della trasmissione che propone ai concorrenti delle cifre per interrompere il gioco: le ha infatti fatto tirare sei pacchi e per tre volte le ha chiesto il cambio. Risultato? Angela è tornata a casa con zero euro, zero assoluto, anche perché non azzecca neppure la Regione fortunata. "Ha perso anche la regione fortunata, povera Angela", commentava Francesca su X.

Angela fregata ad Affari tuoi. "Queste ragazzine? La prova che è tutto falso"

In molti rimarcavano la partitaccia, molto sfortunata: "Questa è una mia ipotetica partita, con la sfi** che mi accompagna a braccetto", commentava un secondo utente. "Ma sbaglio o il Dottore stasera è stato un po' cattivello?", aggiungeva un altro (che non sbagliava). Ma tra i molti commenti, ecco che uno punta i riflettori su un aspetto peculiare di ciò che abbiamo visto nel corso di Affari Tuoi. Già, perché nel momento in cui Angela ha aperto il pacco decisivo, la telecamera indugiava sul volto della concorrente e non sul pacco. E così ecco che qualcuno tuonava: "Certe volte la regia è terribile! Non inquadrano il momento esatto in cui aprono il pacco! Non mi interessa la faccia della concorrente!". Già, ognuno ha le sue priorità e le proprie aspettative...