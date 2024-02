Affari tuoi, Amadeus fuori controllo quando apre il pacco

13 febbraio 2024 a

a

a

Si scrive Affari tuoi ma si legge Sanremo 2024. La prima puntata del quiz dell'access prime time condotto, ovviamente, da Amadeus, è legata a doppio filo con il Festival. Sia per la presenza del presentatore, reduce dal più grande successo della sua già brillante carriera, sia per il tenore e il clima che si respira in studio e sui social, tra i telespettatori che seguono la trasmissione da casa.

La puntata è stata registrata in fretta e furia subito dopo la finale di sabato sera, con la vincitrice Angelina Mango invitata come ospite e pacchista d'eccezione, proprio accanto alla rappresentante della Basilicata, la sua regione. Con piccola e involontaria gaffe personale, perché al momento di aprire il pacco il cartello con la cifra contenuta si stacca dall'adesivo, rendendo necessario l'intervento d'emergenza di Amadeus.

"Non posso che godere": Angelina canta ad Affari Tuoi? Gelo sui titoli di coda

Ci sono poi gli stacchetti musicali, con Pazza di Loredana Bertè, urlata e adrenalinica, che sembra perfetta per accompagnare i momenti di euforia generale dei concorrenti, dei pacchisti e del pubblico. E per la gioia di tanti fan su X, la canzone finale che chiude la puntata resta (almeno per il momento) Due vite di Marco Mengoni, vincitore dell'edizione 2023 del Festival. Insomma, Angelina e La noia dovranno aspettare.

Secondo molti fan, però, Amadeus non riesce ancora a superare il trauma da abbandono della settimana sanremese. Indizi? Qualche espressione del viso più triste del solito, per esempio. E qualche smorfia, come quando al momento di aprire un pacco (con pochi euro dentro), via alla linguaccia che ha accompagnato i tre simpatici punkettoni La Sad all'Ariston. Anzi, i "La Seeeeeeed". Un momento diventato virale sui social. Parafrasando gli Afterhours e una loro celebre canzone sugli anni Ottanta, "non si esce vivi dall'Ariston".