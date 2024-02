L'Eredità, sfide stravolte? "Qualcuno me lo spieghi", cosa è andato in onda

13 febbraio 2024 a

In tanti nella puntata di martedì 13 febbraio de L’Eredità hanno notato una novità: alcune sfide più lunghe di quelle a cui erano abituati i telespettatori di Rai 1. Su X un utente chiede delucidazioni: "Chi mi sa spiegare perché sia ieri che oggi alla prima e seconda sfida sono partiti da 60 secondi anziché i normali 45?????". E ancora: "Con 60 secondi di tempo le sfide sono troppo lunghe". Che qualcosa in trasmissione sia davvero cambiato?

Intanto il programma condotto da Marco Liorni ha salutato un altro campione: Giuseppe Guerra. Il ragazzo in poche puntate ha vinto una bella cifra, conquistando anche il pubblico. Giuseppe è infatti riuscito a portarsi a casa 85 mila euro in gettoni d’oro nella sua prima vittoria e nella seconda 90 mila euro, per un totale di 175mila euro in gettoni d'oro.

Un’uscita, la sua, comunque non esente da critiche. Su x tanti utenti hanno storto il naso, trovando le scelte degli autori poco equilibrate. "Da una parte sempre più difficile, dall’altra parole idiote. Ditelo che volete eliminare il campione", ha scritto uno spettatore al quale hanno fatto eco altri.