Affari tuoi, cos'è accaduto quando Angelina Mango è entrata in studio

L'onda da record del festival di Sanremo ha investito tutti i programmi satellite in onda sulla Rai, come la maratona di Domenica In, condotta da Mara Venier lo scorso 11 febbraio. Il programma, iniziato alle 14 e finito alle 20, è stato seguito da cinque milioni e mezzo di persone con spezzoni visti da ben 5.751.000 telespettatori. Quella della domenica, però, non è stata l'unica trasmissione del primo canale a beneficiare dell’onda lunga della kermesse: tra i programmi più seguiti ci sono anche Unomattina, Storie italiane, La vita in diretta.

Per non parlare poi delle trasmissioni condotte dai due veri protagonisti del festival, Amadeus e Fiorello. Quest'ultimo ha raggiunto più di un milione di persone all'alba di lunedì 12 febbraio, quando è tornato a Roma per il suo Viva Rai 2. Mentre il direttore artistico della kermesse musicale, che lunedì sera era già al timone di Affari tuoi con la vincitrice di Sanremo Angelina Mango come ospite, è arrivato all’ascolto record del 26,6% di share con 5.869.000 spettatori. Il successo del festival ha avuto delle ripercussioni perfino sulla fiction su Califano e su quella dedicata a Mameli e all’inno italiano, che lunedì sera ha conquistato 4.247.000 spettatori, pari al 23,5% di share.