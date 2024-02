Affari Tuoi, il dramma di Alice e Maurizio: come sono ridotti in studio da Amadeus

14 febbraio 2024 a

Svestiti i panni di direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus è tornato subito in quelli di conduttore di quiz televisivo con l’ormai consolidata trasmissione di Rai1 Affari Tuoi. Conosciuta ai più come “il gioco dei pacchi”. E, se la prima puntata settimanale aveva avuto il clamore dell’ospite illustre, la vincitrice del Festival Angelina Mango, quella successiva ha lasciato i telespettatori di Rai 1 senza parole.

Mai così sfortunati i concorrenti dell’Emilia Romagna, Alice e il marito Maurizio. Per loro subito un cammino in salita, con tanti pacchi rossi subito saltati via e ben sei pacchi azzurri nelle scelte finali. L’ultimo premio ghiotto a saltare è quello di €100.000, a quel punto il dottore ha offerto loro il cambio, ma i coniugi lo hanno rifiutato e Maurizio ha spiegato la scelta: “Che percentuale ho di prendere proprio il pacco rosso? Ormai spero di avere io i €30000”. Alla fine, la coppia elimina tutti i pacchi azzurri negativi, rimanendo con uno da €200 e uno da €30000.

Il dottore, a quel punto, ha chiesto ad Alice e Maurizio di scegliere tra l’offerta e il cambio del pacco. Dopo averci pensato a lungo, i due hanno optato per l’offerta, che si è rivelata essere di €11000. Amadeus ha commentato l’offerta in questo modo: “Secondo il dottore voi pensate di avere 30.000€ e questa è un’offerta ininfluente allora”. In quel momento, così, la coppia ha rifiutato anche l’offerta e preferito andare fino in fondo.

Sempre Amadeus: “È stata una partita difficilissima fin dall’inizio. Alice ha avuto da subito il pacco numero 1 e con questo pacco è arrivata alla fine”. Dopo la pubblicità, il conduttore di Affari Tuoi ha dato l’autorizzazione all’apertura del pacco finale e, con grande sorpresa, Alice e Maurizio… hanno scoperto di avere solo €200, per lo sconforto generale dello studio e di Amadeus stesso, che ha così commentato: “Per tre volte il dottore vi ha offerto il cambio del pacco e tutte e tre le volte avete rifiutato…”. Scelta sbagliata dunque, contrariamente alla concorrente del lunedì, quella dell’Abruzzo, che è riuscita a portarsi a casa ben €50000. Angelina Mango, evidentemente, tutto ciò che tocca in questo momento lo trasforma in oro, anzi, in pacco vincente.