The Voice Senior, "perché l'avete eliminato?": Michele, cala il gelo

17 febbraio 2024 a

a

a

E' sempre la musica a dominare le serate di Rai 1. Dopo l'abbuffata del Festival di Sanremo, tocca a The Voice Senior, il talent per (ex) aspiranti cantanti condotto come sempre da Antonella Clerici.

Nel corso della prima puntata della trasmissione, che come da copione inizia con le "Blind auditions", ha tenuto banco la vicenda umana di Michele Ciuffreda signore pugliese proveniente da Mattinata, in provincia di Foggia.

Scelta molto "vintage" la sua, che sul palco ha portato una vecchissima canzone del 1944 firmata dal grande Natalino Otto, In cerca di te, certamente più famosa presso al grande pubblico con i versi (immortali) che la aprono, "Solo me ne vo per la città". Nessuno dei quattro coach è stato però "conquistato" dalla performance del concorrente, restando con le spalle voltate rispetto al palco.

Dopo il gelo della mancata scelta, però, è cominciata la commozione generale quando la Clerici ha presentato la sua storia personale: "Michele è un angelo del mare perché per tantissimi anni ha fatto il Luogotenente della Guardia Costiera salvando molte vite umane - ha spiegato la conduttrice -. Ha la passione per il mare ma l'altra sua grande passione è la musica". "Per me cantare è come vivere e respirare", ha ammesso Ciuffreda nella sua clip di presentazione. "Una volta mi è capitato di salvare un bambino di soli 3 anni che stava annegando - ha ricordato il 65enne, oggi in pensione -, mentre un'altra volta ho salvato una coppia che era entrata in una grotta a bordo di una barca, poi la barca è affondata, loro sono rimasti intrappolati nella grotta e stavano per affogare perché uno dei due non sapeva neanche nuotare".

"Perché non l'avete scelto?", ha chiesto la Clerici ai giudici, tutti d'accordo sul fatto che la canzone non fosse la più adatta alle sue capacità. Convinta però dalla storia di Michele, Arisa ha deciso di sfruttare la novità nel regolamento di questa edizione e ha "salvato" il concorrente, facendolo tornare nelle prossime puntate con un'altra canzone. "Per la sua storia, lui merita una seconda chance nella vita prima che a The Voice Senior". Anche su questo, tutti i coach sono stati d'accordo.