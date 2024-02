The Voice Senior, "ma è Mario": clamoroso, chi è il concorrente ex Sanremo

17 febbraio 2024 a

a

a

Grossa sorpresa in studio a The Voice Senior, il talent musicale per (ex) aspiranti cantanti di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Accanto a perfetti sconosciuti, come da tradizione tra i concorrenti spunta sempre qualcuno con un illustre passato e qualche stagione di celebrità oggi dimenticata con il passare degli anni.

Per la prima puntata, "l'irriconoscibile" che si è messo in gioco sottoponendosi al giudizio dei quattro severissimi coach e giudici alle Blind Auditions è Mario Rosini. Se il nome non dirà tantissimo al grande pubblico, gli appassionati del Festival di Sanremo capaci di scavare nella loro memoria lo ricorderanno come secondo (a sorpresa) all'Ariston nell'edizione del 2004, quella condotta da Simona Ventura e vinta da Marco Masini con L'uomo volante.

"Perché l'avete eliminato?": Michele, cala il gelo a The Voice Senior: chi è quest'uomo

A complicare il gioco di incastri, il fatto che Rosini non abbia portato a The Voice Senior il pezzo che lo ha portato alla fama all'Ariston, Sei la vita mia, ma un grandissimo brano di Bruno Lauzi, Ritornerai, una delle perle della canzone d'autore italiana. Rosini si è esibito al pianoforte, convincendo tutti i giudici. Il primo a mangiare la foglia è Gigi D'Alessio, uno che evidentemente ha contezza di tutto quanto è accaduto a Sanremo. E da vero e proprio "Wiki" umano snocciola la storia del concorrente: "Mario Rosini! Ha partecipato a Sanremo nel 2004, l'anno in cui ha vinto il mio amico Marco Masini. Mario è un grande artista". E su, tutti in piedi, ad applaudire.

"Sanremo era un mio obiettivo, desideravo da sempre salire e cantare su quel palco così importante", ha spiegato Rosini ripercorrendo la sua carriera e il momento più importante, dal punto di vista artistico, della sua vita: "Le ansie c'erano, avevo paura di non essere capace. E' stato bellissimo fare Sanremo, avevo tutti intorno, i miei genitori erano ancora in vita, sentivo il teatro tutto mio e quella sensazione mi ha premiato più del premio vero e proprio".

Dopo il Festival, ha proseguito, "ho avuto altri due figli, la mia vittoria più bella. Anche senza riflettori e mass media, però, con la musica sono sempre andato avanti. Alla fine Rosini è entrato nel team di Arisa e ha festeggiato la sua "seconda carriera": "La vita è bellissima, ti dà chances strane che tu non puoi prevedere, come l'esperienza che sto per vivere adesso a The Voice Senior, molto bella".