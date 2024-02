L'Eredità, "avete notato che...": cambio di persona, la foto di Chiara scatena il delirio

20 febbraio 2024 a

Chi segue L'Eredità ormai conosce il volto di Chiara, una signora che va a caccia della fortuna ormai da qualche puntata al game-show delle parole. Siamo ovviamente tornati nello studio di Marco Liorni, al programma in onda su Rai 1 prima del tiggì, format inossidabile e sempre seguitissimo.

La puntata in questione è quella di oggi, martedì 20 febbraio, dove Chiara, appunto, si batte con gli altri concorrenti per arrivare alla Ghigliottina e, dunque, a giocarsi il montepremi finale.

Peccato che su di lei penda il "giudizio" del popolo di X, coloro che commentano in tempo reale la puntata e le gesta dei concorrenti sul social. Infatti Chiara, secondo la vulgata, sarebbe favorita dagli autori del programma. La ragione, ovviamente, è ignota, così come l'accusa appare del tutto campata per aria. Ma tant'è, c'è addirittura chi sostiene che la concorrente sappia in anticipo le risposte. Follie, ovviamente.

Ma c'è anche dell'altro, poiché l'attenzione su Chiara a tratti è ossessiva. Oltre al "complotto", c'è chi sembra quasi paventare un cambio di persona. A puntare il dito è Luisella, sempre su X, la quale commenta: "Rispetto a ieri, Chiara, è ringiovanita di 10 anni". Insomma, ogni dettaglio che riguarda la concorrente viene vivisezionato. Senza pietà...