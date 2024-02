L'Eredità, "campato in aria": la ghigliottina fa infuriare tutti

17 febbraio 2024 a

a

a

Il campione dell'ultima puntata de L'Eredità, il seguitissimo game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, è stato Michele. Che, arrivato alla ghigliottina, la fase finale del gioco, ha provato a portarsi a casa 10mila euro. Le parole indizio, quelle tra cui trovare un minimo comune denominatore, erano Regalo, Richiesta, Prima, Vita e Insegna. Il concorrente ha tentato il tutto per tutto con l'aggettivo Grande. Peccato però che non fosse quella la risposta corretta. Il conduttore gli ha poi spiegato, infatti, che la soluzione era la parola Esperienza.

La puntata del programma è stata, come al solito, molto commentata sui social. In molti, arrivati al momento della ghigliottina, provano a indovinare la parola finale. E questa volta in tanti hanno criticato la risposta corretta fornita dal quiz show. "La ghigliottina è diventato un gioco sleale, perché impossibile se non campato in aria. Ormai ha dato tutto e non ha più nulla da dare ancora. È finita. Cambiate gioco finale", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Non riesco più a indovinarne una. Solo io?". Dall'altra parte, invece, c'è chi ha trovato la soluzione fin troppo facile: "Bene, indovinata! Facile stasera", ha scritto un telespettatore.