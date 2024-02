L'Eredità, disastro ai 100 Secondi: "Mar Nero", Marco umiliato da tutti

21 febbraio 2024 a

Va male a Chiara, campionessa de L'Eredità che esce dalla Ghigliottina a bocca asciutta e a mani vuote. Ma va pure peggio al suo sfidante Marco, protagonista di una brutta gaffe nel gioco dei 100 Secondi e contestatissimo su X, l'ex Twitter, dai telespettatori a casa.



Ad arrivare all'ultimo atto del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, come detto, è la signora Chiara. La sua performance per la verità non è delle più esaltanti, dal momento che il montepremi in palio si riduce a "soli" 10.625 euro. Le parole-indizio "Cultura", "Ordine, "Non sono", "Nobiltà" e "Zero" conducono a una soluzione indovinata da molti di coloro che commentano la puntata di martedì sera in tempo reale su X, ma non da Chiara. La parola-chiave è "Grado".

E giù critiche, fin troppo aspre, nei confronti della campionessa: "È inutile che conosce le risposte precedenti, se poi un 'avvocato' non sa la frase semplicissima finale!", "Ma è dura lei o non capisce?", "Non sono più in grado di trovare la soluzione della #ghigliottina. Ma sono cambiati gli autori o sono cambiato io?". A uscirne peggio però è Marco, letteralmente massacrato sui social.

"Meno male che ci va Chiara alla ghigliottina... Quell'altro nn ne sapeva nemmeno una", "...e meno male che non ci va Marco alla Ghigliottina!". Motivo? Qualche strafalcione di troppo, anche se qualcuno da casa azzarda una difesa d'ufficio: "Ma sono io o sono difficilissime queste domande?". Una di sicuro non lo è: "Dove sfocia il Nilo?", domanda Liorni. Risposta facile facile, roba da geografia alle elementari: nel Mediterraneo. Ma Marco, in piena trance agonistica, la spara grossa: "Nel Mar Nero". E via di meme su Lucio Battisti su X, della serie: "O mare nero, mare nero, mare ne', tu eri chiaro e trasparente come me" e altre battute in tema musicale: "Spero tantissimo la parola di stasera per Chiara sia Alba".