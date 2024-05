L'Eredità, "la parola è andate a cag***e": la rivolta dello spettatore in studio

14 maggio 2024 a

a

a

Stavolta gli autori de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, rischiano grosso per davvero. Silvia vince la prova dei 100 secondi e arriva da campionessa alla Ghigliottina. Il montepremi finale non è di quelli memorabili, 21.250 euro, ma a giudicare dai commenti dei telespettatori indignati che commentano come ogni sera la puntata in tempo reale su X, l'ex Twitter, a passare alla storia (e non in senso positivo) potrebbe essere la parola-chiave.

Cinque gli indizi forniti: "Generale", "Calcio", "Inquadratura", "Numero", "Teatro". Silvia ci prova, ma non ci arriva. Così come i commentatori sui social, quasi tutti spiazzati. Alla fine, Liorni conduce faticosamente la campionessa alla risposta corretta, che è "Totale". E si scatena il putiferio.

"Ma che è sta c****a?" La ghigliottina di Francesca diventa un caso: che imbarazzo in studio

"Mi tocca fare l'avvocato del diavolo: Totale si lega benissimo a tutti i termini della Ghigliottina, anche se non mi è piaciuta la spiegazione con generale (ce n'erano di migliori): io non conoscevo il teatro totale e infatti non ho indovinato ma era una mia lacuna", scrive un utente. Ma è un caso isolato, circondato da sfottò, proteste e addirittura insulti.

Francesca risponde alla ghigliottina: "L'abbiamo presa tutti". Ma poi succede il panico

"Associazione a dir poco forzata e poi il calcio totale olandese. Ma per piacere veramente che gli autori non sanno più cosa inventarsi", "La 'F sputata' di Cruijff è la prima volta che la sento", "Ma su. Non è possibile con queste parole!". "La parola è: andate a cag***e", "Questo totale non mi convince", "Per indovinare la parola della Ghigliottina bisogna essere irrazionali", "Siete malati, totalmente", "Tremendo Liorni quando si arrampica sugli specchi per giustificare la parola Totale!", "Mah! Sono sempre perplessa per certe definizioni!! Non ne vedo una da legare con totale!!", "L'aveva presa qualcuno? A me sembra molto tirata per i capelli!", "Da quand'è che il 90% delle Ghigliottine sono quasi impossibili?", "Totale ????!!!! Ma fatemi il piacere", "Un po' forzata con calcio e teatro, autori riprendeteci o bevete meno", "Ma che caz***ta è sto totale? Ma chi se le inventa ste associazioni?". Fino al gran finale: "Uno del pubblico ha scosso la testa, non so se perché non è scena o perché non ha visto bene la scritta sul cartellino".