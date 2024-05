L'Eredità, la ghigliottina di Francesca scatena il panico: "Ma che è sta c****a?". Imbarazzo in studio

12 maggio 2024 a

a

a

La ghigliottina più discussa di sempre. L'Eredità di domenica 12 maggio entrerà nella storia come una delle puntate in cui la soluzione finale del preserale di Rai Uno ha mandato maggiormente in confusione la concorrente così come gli spettatori da casa. La campionessa di serata del game show condotto da Marco Liorni è Francesca. Dopo la vittoria nel gioco dei 100 secondi, la giovane concorrente ha avuto la possibilità di competere per ben 190 mila euro. Una cifra enorme che però è stata dimezzata due volte dal meccanismo della ghigliottina. Alla fine, individuate le cinque parole indizio, Francesca ha comunque mantenuto un montepremi di 47.500 euro. Una cifra importante e per la quale avrebbe dovuto indovinare cosa legava insieme: andare, casa, campo, gruppo, libera.

Con lei, moltissimi telespettatori hanno giocato da casa, provando a indovinare la soluzione. Nel salotto virtuale di X, all'hastag #leredità, tanti utenti hanno provato a dare la loro soluzione. Ma, spulciando i commenti, per la prima volta quasi nessuno è riuscito a capire la soluzione corretta. Stessa sorte è toccata a Francesca che ha azzardato "gioco" come soluzione. Alla fine però, dietro al cartoncino con la risposta da 47.500 euro, c'era "ricerca".

L'Eredità, la campionessa Donatella indovina e vince. Scoppia il caso

I collegamenti forniti dagli autori non hanno però convinto gli utenti di X: "Ricerca! La soluzione più forzata!" ha scritto uno. Molto più spinto il commento di qualcun altro: "Ricerca? Ma che è sta ca***a". In diversi si sono poi accorti che nessuno aveva indovinato: "Abbiamo sbagliato tutti".