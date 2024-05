Affari Tuoi, "un bacio? Mi sono sentito aggredito": Domenico e Susy, cose da pazzi

Roberto Tortora 17 maggio 2024 a

Ad Affari Tuoi, spesso, le storie più belle non riguardano le vincite più o meno corpose dei concorrenti, ma emergono dalle vite e dai percorsi umani degli stessi volti che aprono i pacchi e tentano la fortuna. Così, nell’ultima puntata del programma condotto da Amdaeus su Rai 1, si scopre la storia della coppia formata da Domenico e Susy, provenienti da Bacoli, a nord di Napoli. Sposati da 22 anni, insieme da ben 30, una coppia più che solida. Lui ha raccontato di avere origini norvegesi da parte di madre e subito la moglie Susy lo ha punzecchiato con una battuta: “A me i biondi non piacciono”.

Quindi, Domenico ha raccontato come si sono conosciuti e, far scattare l’amore, è stata involontariamente Claudia Schiffer: "Trent'anni fa era primavera, eravamo alla villa comunale a Bacoli, non ci conoscevamo, mai visti, due comitive separate, eravamo di spalle ma vicini. Non ci eravamo mai rivolti la parola”. Prosegue la moglie Susy: “All'improvviso mi arriva all'orecchio una voce che dice ‘Claudia Skiffer’, io mi giro, esce fuori tutta la maestrina che è in me e dico: ‘Guarda che si dice Claudia Schiffer’”. E lui risponde: "Tanto hai capito lo stesso". Susy: "Che c'entra, se si dice così, si dice così". E lui ancora: "L'importante è che si capisca". Susy finisce il racconto stupendo il pubblico in studio: “Insomma, abbiamo iniziato a litigare. E abbiamo finito la serata litigando. Evidentemente, però, qualcosa era scattato. Ogni tanto ci incrociavamo, poi una sera in spiaggia, lui parlava, parlava, parlava, parlava e a un certo punto gli ho detto: ‘Basta parlare’ e l'ho baciato”.

O due sono in sintonia e Domenico scherza ancora: “Ma mica un bacio così, proprio bacio, bacio. Mi sono quasi sentito aggredito. E lì che faccio? Non rifiuto e vado avanti. Nonostante tutte le burrasche della vita, siamo qua". Purtroppo, poi, la loro partita non ha avuto un “happy ending” come la loro lovestory. Domenico aveva il pacco 13, cambiato con il numero 2. Non ha approfittato delle offerte del dottor Pasquale Romano e ha pure scoperto di avere inizialmente 75mila euro, cambiate con il pacco da 0. Alla fine i due sono tornati a casa a mani vuote, ma sicuramente con il cuore ancora gonfio d’amore dopo 30 anni.