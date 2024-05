Affari Tuoi, il disastro di Fabio e Agnese: "Mamma, papà, sorelle?", finisce malissimo

15 maggio 2024 a

a

a

Già, una partita semplicemente maledetta, jellatissima, a senso unico sin dal principio. Capita anche questo ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus ogni sera su Rai 1, il game-show che è una mania tutta italiana, il gioco dei pacchi e della fortuna che puntata dopo puntata mette a segno ascolti strepitosi.

La puntata in questione è quella di mercoledì 15 maggio. Ed ecco che tocca a Fabio misurarsi con la sorte: lui è di Ferrazzano, provincia di Campobasso, dunque in rappresentanza del Molise. A giocare in studio insieme a lui la sua "dolce metà", come dice il conduttore, ossia Agnese. Entrambi vestiti in bianco, Fabio sfoggia anche un'eccentrica camicia floreale e spiega di aver atteso 17 puntate in veste di "pacchista" prima di essere estratto per giocare.

Poi si inizia a giocare. E sono dolori. Una serie di tiri sfortunatissimi, un diluvio di pacchi rossi aperti ed offerte del Dottore assolutamente inconsistenti. Il gioco, mestamente, prosegue: la coppia resta con cinque pacchi blu e un solo rosso, quello da 200mila euro, e insomma in un qualche modo Fabio e Agnese ci credono ancora. Rifiutano un'altra offerta, altro tiro ed ecco che aprono il pacco da 200mila euro. È finita, resta solo la Regione Fortunata, dove potrebbero vincere 100mila euro se la azzeccassero al primo tentativo e 50mila euro se la beccassero al secondo. Ma, ovviamente, non vincono una mazza. A casa a bocca asciutta.

"Costretto ad alzarsi e ad andare via": Affari Tuoi, Sofia brutalizza il marito Matteo

E su X, il popolo che commenta in tempo reale quanto si vede in studio, si scatenava, stupito per l'atteggiamento con cui Fabio e Agnese vivevano quella disfatta. "Mamma lei mai vista tanta positività e gioia per non aver vinto niente", sottolineava Nadia. Altri commentavano: "Vogliono proprio perdere però". E in effetti, c'è stato un momento controverso nella partita di Fabio e Agnese, riassunto alla perfezione dal commento infuocato, sempre su X, di Francesco: "Ma che Pesciabbrò! Ma che senso ha cambiare pacco??? Hanno cambiato 75mila euro per prendere 1 euro! Se tutti si affidassero ai numeri pensando che... mi ricorda mamma papà fratelli sorelle figli e tutta la famiglia bhe... vincerebbero tutti!", conclude il suo sfogo. Cala il sipario su Affari Tuoi, in attesa della prossima puntata.