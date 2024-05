Affari tuoi, "con disprezzo". Il gesto di Amadeus a fine puntata, finisce in disgrazia

25 maggio 2024 a

Elvio da Celle Ligure (Savone), in rappresentanza della Liguria, dopo 25 puntate da pacchista diventa concorrente de L'Eredità, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto (ancora per una manciata di puntate) da Amadeus, prossimo volto di Discovery sul Nove.

Il concorrente, presentato da Ama in studio come "Elvio the pelvis" e macchinista di treni merci specializzato in turni notturni, è accompagnato dalla moglie Emanuela, sposata 20 anni fa.

Tutti tifano per la coppia, molto affiatata, ma alla fine la partita finisce malissimo con marito e moglie che tornano a casa a bocca asciutta, fregati prima dal Dottore e poi dalla Regione fortunata, la classica soluzione estrema "o la va o la spacca" quando la situazione è semi-compromessa. E dire che Elvio e signora erano arrivati agli ultimi tre pacchi in buona posizione, con un solo blu (75 euro) e due rossi di cui uno piuttosto pesante: 15mila e 75mila euro.

Su X, l'ex Twitter, i commenti dei telespettatori sono tutti più o meno dello stesso tenore. "Io avrei tentato di portare a casa 15.000 euro anziché andare alla Regione fortunata, poi ognuno fa ciò che vuole", "Tutti ottimi giocatori in questo hashtag, già vorrei vedere la figura di mer***a che fareste se foste lì", "Ecco lo sapevo che se ne andavano senza nulla... hanno giocato malissimo... troppi sorrisi inutili... scelte scellerate...", "Stasera se lo meritavano proprio che str***zo il Dottore", "Mi spiace però vadano a casa con niente", "E pure questi hanno scelto la Toscana...", "E anche a loro gl'ha detto male dispiace", "Questa è una di quelle partite in cui non ha vinto il Dottore ma hanno giocato male i concorrenti", "E nulla. Mi dispiace un sacco".

In tanti però si concentrano sui gesti del quasi partente Amadeus: "Talmente nero per com'è andata questa puntata che la Regione Fortunata l'ha liquidata con una punta di disprezzo...", "Amadeus purtroppo da quando hanno aperto il pacco che aveva sognato la figlia ha avuto un altro atteggiamento anche con loro. LUI COME NOI".

A un certo punto il conduttore ammette: "Sono le ultime puntate e mi commuovo facilmente". "Effettivamente 'Ama', con tutti quei milioni che ti arrivano appena andrai sul 9 mi commuoverei pure io", ironizza un fan. "Rido per le vedove di Amadeus che si stanno stracciando le vesti, è tutto così creepy...". Il suo successore designato Stefano De Martino è pronto a tutto questo?