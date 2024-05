Affari Tuoi, bufera su Marco dopo il pacco 9: "Non ha scelto lui..."

24 maggio 2024 a

Ad Affari Tuoi è stata la serata di Marco e Danila da Palermo. Nel corso della puntata di giovedì 23 maggio accade davvero di tutto. Come vi abbiamo già racocntato, Marco gioca la partita perfetta. Fa fuori i pacchi blu, tiene da parte i rossi pesanti ma poi esagera: rifiuta offerte pesantissime da parte del dottore. Stiamo parlando di assegni di 49 e 59.000 euro. Una vera fortuna su cui Marco preferisce soprassedere e giocarsi la partita fino alla fine.

Ma proprio quando è arrivato il momento decisivo, ecco che Marco in un certo senso si è dissociato dalle scelte lasciando la responsabilità alla moglie: "Abbiamo il pacco 9, è quello che ci ha consigliato nostra figlia. Andiamo avanti". "E scusa Ama, quando una donna ti dice così, io che devo fare? Vado avanti". Peccato che la scelta di proseguire si è rivelata nefasta, per non dire pessima.Infatti nel suo pacco c'erano solo 500 euro. E così su X qualcuno lo punge: "Ha i soldi, non gli interessa vincere. Poi ha lasciato tutto nelle mani della moglie, non ha avuto nemmeno il coraggio di decidere", scrive un telespettatore. Insomma come sempre ad Affari Tuoi le tifoserie si fanno sentire sui social.