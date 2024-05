Affari Tuoi, il sospetto su Marco e Danila: "Questi due, una persona normale quei soldi..."

23 maggio 2024 a

Ad Affari Tuoi è il turno di Marco da Palermo. Nella partita anadata in onda questa sera, 23 maggio, Marco forse ha sfidato fin troppo la sorte. Si sa, nello studio di Amadeus è difficile tenere a bada le emozioni, ma anche quell'istinto di aprire un altro pacco e un altro ancora. La partita sembra di quelle senza sbavature. Via i pacchi blu come birilli, saltano via facilmente. E sulla scena restano pacchi rossi pesantissimi come quelli da 300.000 o da 75.000.

Ma Marco rifiuta ben due offerte pesantissime del dottore: una da 49.000 euro e una ben 59.000 euro. Quando la partita volge al termine, ecco che la sorte si volta dall'altra parte e abbandona Marco. Salta via il pacco da 300.000 euro. A questo punto Marco va avanti, quasi incredulo, fino alla fine. Rifiuta l'ultima offerta da 25.000 euro e apre il pacco numero 9 che tiene tra le mani: ci sono 500 euro.

La moglie Danila prova a consolarlo, ma Marco resta senza parole. E su X qualcuno lo mette nel mirino: "Sapete chi sono? Questi stanno bene economicamente.Una persona 'normale' non rifiuta quelle somme". Infine c'è chi su X chiosa: "Non fate tutte se manfrine vai avanti perché è ovvio che non avete tanto bisogno di soldi senno accettavi e basta chiamarlo coraggio". La verità la conosce solo Marco.