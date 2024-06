Reazione a catena, "vale solo il suo sorriso": tutti impazziti per Emma

26 giugno 2024 a

Nuove emozioni nell'ultima puntata di Reazione a catena, questa sera 26 giugno, sempre su Rai 1. Il quiz game, condotto da Pino Insegno, utilizza l'associazione logica di parole e mette alla prova la padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

Oggi si sono sfidate le campionesse, Le Scatenate, e le nuove concorrenti, Le Chicche d'uva. Una sfida tutta al femminile, insomma.

Reazione a Catena, Le Scatenate sconvolte: "Guardatele in faccia". Truffate al gioco finale?

Alla "catena" di vocaboli finale, che si chiama "L'intesa vincente", arrivano con 11.500 euro Emma, Sofia e Lucrezia. La prima parola è "difesa". Il vocabolo da indovinare inizia con "Pa" e finisce con "a". Comprano il terzo elemento e dimezzano il montepremi che ora è 5.750 euro. La parola è "percorso". Alla fine dicono: "Parata". Ed è quella giusta! Così Le Chicche d'uva sono le nuove campionesse di Reazione a catena.

"Bip" improvviso a Reazione a Catena: perché Patrizia è stata "censurata"

Ma attenzione, perché i telespettatori si sono come al solito scatenati sui social sia dopo che durante il programma. "In realtà la parata avviene su un percorso ma non è il percorso", commenta uno. "Brave! Secondo me non era facilissima", scrive un altro. "Finalmente un’Ultima Catena bella e non banale", si legge ancora. E tanti complimenti arrivano a Emma: "Il sorriso di Emma la cosa più bella della puntata"; "Certo che la signorina Emma l'è proprio caruccia".