Reazione a Catena, "arc***lo": per le Chicche d'uva un disastro "da denuncia"

"Un disastro assoluto". Finisce male, molto male l'avventura nell'ultima puntata di Reazione a catena, su Rai 1, delle campionesse Chicche d'Uva, che si confermano superando i Fratelli per caso ma sbattono, è il caso di dirlo, su un'ultima catena davvero impervia.

"Ma è così quando i collegamenti dell'Ultima Catena e dell'Ultima Parola stanno più o meno soltanto nella testa degli autori...", suggerisce un telespettatore che commenta in tempo reale la puntata di giovedì del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. E ricorda: "È solo il 27 giugno ma abbiamo già il valore più basso dell'Ultima Parola per questa stagione. 112€ (da 114.000€ di partenza)...". Traduzione: Lucrezia, Emma e Sofia non ne hanno proprio azzeccata una.

Desta scalpore in particolare l'ultimo elemento, "Argentino", inteso come sinonimo di "acuto". "Ma delle catene che non siano più che elementari oppure degli enigmi da Sfinge, no?", contesta un appassionato su X, l'ex Twitter. "Catena davvero inestricabile, prima di tutto! Seconda cosa: non legano mai due parole aventi lo stesso significato o lo stesso genere. Invece: acuto di testa (peraltro un poco discutibile), il che vuol dire canto! Acuto argentino, il che vuol dire sempre canto!", "Speriamo non siano così le prossime catene, era impossibile!! La Rai risparmia".

Qualcuno usa un'ironia un po' volgarotta: "ARCULO. Ecco cosa avrei detto io", "Posso dire che stasera è una catena vergognosa", "Scusate ma che caz***o vuol dire argentino… pessimi", "Acuto sinonimo di argentino non mi garba molto", "Catena orribile, per fortuna c'è la signorina Emma che migliora il tutto", "Irricevibile tutta la catena compresa l'ultima parola", "La catena finale di questa sera da denuncia immediata verso gli autori". E qualcuno con un immaginario sospiro sentenzia: "Vai lì per vincere qualcosa e bastava stare a casa a fare visita ai nonni e prendevi più soldi. La vita è proprio una mer***a".