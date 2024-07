Alf, è morto "Brian": la tragica fine di Benji Gregory (e del suo cane)

11 luglio 2024 a

Un lutto: è morto Benji Gregory. L'attore è diventato popolarissimo negli anni 80 grazie alla sitcom cult Alf dove interpretava Brian Tanner, il figlio più giovane della famiglia Tanner. Oltre alla serie già citata, Gregory ha fatto diverse apparizioni in vari show televisivi, anche nei primi anni 90. Tra questi, si ricordano "Storie incredibili", "Ai confini della realtà", "Disneyland", "Gli amici cercafamiglia", "Fantastic Max", "A-Team" e "T.J. Hooker".

L'attore è stato trovato morto all'interno della propria auto, insieme al suo cane. La scoperta del corpo è avvenuta lo scorso 13 giugno. Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, la sorella di Benji, ha dichiarato al New York Times che la causa ufficiale del decesso è ancora in corso di accertamento da parte del medico legale della contea di Maricopa. Inoltre, ha anche pubblicato la notizia in un post sui social, sostenendo che la famiglia ritiene che l'attore si sia addormentato e sia "morto per un colpo di calore".

Secondo quanto è stato ricostruito, l’attore si sarebbe recato in banca per depositare degli assegni e che poi si sarebbe accidentalmente addormentato mentre era seduto nella sua auto. A causa del caldo torrido dell’estate dell’Arizona, Gregory avrebbe avuto un colpo di calore fatale. La sorella Rebecca ha spiegato che il fratello in passato aveva lottato con problemi di salute mentale e gli erano stati diagnosticati depressione e disturbo bipolare. Ha spiegato anche che ha combattuto con un grave disturbo del sonno che a volte lo teneva sveglio per giorni e giorni, facendolo addormentare in momenti inaspettati.