Mediaset in lutto, è morto Nicola Fuiano: vip sconvolti

Lutto a Mediaset: è morto Nicola Fuiano, storico autore del Grande Fratello nonché riconoscibilissima voce del "confessionale" del primo, storico reality show della televisione italiana.

Fuiano è morto a Roma a 61 anni, pochi giorni prima del suo compleanno. Unanime il cordoglio di tanti ex concorrenti del programma, che in queste ore lo hanno ricordato con affetto e commozione.

"Lo abbiamo sempre saputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava in confessionale c'era un anima stupenda. Da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più", ha scritto sui social il judoka Marco Maddaloni, che aveva partecipato al GF Vip nel 2023.

"Nicola - si aggiunge al coro Anita Olivieri -, che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lassù. Sono felice di averti conosciuto. Sei stato un amico e un corretto giudice con me. Che tu possa aiutare anche altri come hai fatto con noi". "Ancora non posso crederci", scrive Perla Vatiero mentre Greta Rossetti gli augura buon viaggio: "Mi vengono i brividi... Sei stato parte di noi per tanti mesi, la tua inconfondibile voce non ma la scorderò mai".

Già coreografo e ballerino, Fuiano era uno degli uomini dietro le quinte di tanti programmi Mediaset degli ultimi 20 anni, da La Talpa a L'Isola dei famosi, e aveva lavorato anche a La7, Rai e Sky, oltre ad aver collaborato a vari progetti nel cinema e nel teatro.