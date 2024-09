Affari tuoi, De Martino fa esplodere il pubblico: chi si porta in studio

05 settembre 2024 a

Un passaggio di testimone (chiacchieratissimo) ma sempre nel segno della continuità. Stefano De Martino ha sostituito Amadeus alla guida di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 considerato, lo scorso anno, l'oro di viale Mazzini. Una impressionante macchina degli ascolti che si è confermata tale anche in questi primissimi giorni di nuova programmazione. E non era affatto scontato.

Innanzitutto, per l'addio del popolarissimo Ama, transitato armi e bagagli e non senza polemiche al Nove. La Rai si è così ritrovata sì con un programma storico e di successo, ma senza il suo condottiero e per molti artefice degli share da record (proprio come per il Festival di Sanremo). E invece, promosso De Martino già reduce dagli ottimi risultati con Stasera tutto è possibile in prima serata su Rai 2, e blindata la formula, i dati di ascolto sono stati addirittura migliori se paragonati all'era-Amadeus.

"Solo perché è del Sud!": Affari Tuoi, il clamoroso sfogo in difesa di Stefano De Martino

Sui social, sorta di termometro della riuscita o meno di un programma, i commenti su X della foltissima comunità che ogni sera si raduna per dire la sua sulla puntata in onda (e già registrata, peraltro) sono all'insegna della soddisfazione: giudizi positivi per l'ex ballerino di Amici (ed ex marito di Belen Rodriguez) e per la decisione di non stravolgere il programma, a cominciare dalla sigla di apertura fino a certi "tormentoni" come la frase "Soldi sicuri", ripetuta da De Martino riecheggiando la formula del suo predecessore.

Non solo: prima della puntata andata in onda il 4 settembre, il simpatico Stefano (sempre molto attento a certe dinamiche) ha condiviso un video nelle sue Instagram stories insieme al regista thailandese Thanat Pagliani e Pierluigi Lupo, due "opinionisti" di Amadeus presenza fissa nel pubblico la scorsa stagione. Telespettatori in visibilio, della serie: formula vincente non si cambia.