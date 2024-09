Affari Tuoi, clamoroso De Martino: "Ma come gli piace?", Amadeus nel mirino

16 settembre 2024 a

Lasciare un programma televisivo è quasi come lasciare una persona che abbiamo amato. Sai che è il momento di andare avanti e misurarti con una nuova esperienza, ma non sei ancora disposto a vederla felice un'altra persona. Soprattutto sei il rivale in amore sta riscuotendo un discreto successo. Affari Tuoi non sarà paragonabile a una storia amorosa. Ma è al centro di una bizzarra querelle a distanza tra l'ex conduttore Amadeus e il nuovo uomo al comando Stefano De Martino. Come detto, l'ex marito di Belen - almeno per il momento - non sta facendo rimpiangere l'ex presentatore del Festival di Sanremo. Ma il fantasma di "Ama" continua a investare lo studio televisivo di Rai 1.

Nella puntata di ieri, domenica 15 settembre, è andato in scena un divertente fuori programma ad Affari Tuoi. Giuseppe, che aveva iniziato la sua avventura in trasmissione quando ancora al timone c'era Amadeus, ha colto l'occasione per salutare l'ex presentatore, serve a Stefano De Martino l'opportunità per ringraziarlo per l'eredità che gli ha lasciato o anche solo per rivolgergli un saluto. E, invece, lo showman campano ne ha approfittato per fare una battuta al suo collega passato sul Nove: "La mia curiosità è, numeri a parte, ad Amadeus il caciocavallo come gli piace?".

"Si festeggia a fine stagione": Affari Tuoi, il veleno di Amadeus su De Martino

Per un De Martino che la butta in caciara, c'è un Amadeus che rosica sugli ascolti di Affari Tuoi. In occasione della presentazione dei palinsesti del Nove, il conduttore ha lanciato una frecciatina allo showman napoletano, ricordandogli come i conti si facciano alla fine. "Il programma nel tempo avrà certamente un abbrivio, si capirà poi come andrà - ha spiegato Amadeus -, io consiglio sempre di festeggiare alla fine di una stagione, non all’inizio".