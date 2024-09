Affari Tuoi, tutti pazzi per Stefano De Martino: "Amadeus è ormai un ricordo"

18 settembre 2024 a

Mercoledì 18 settembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In questa puntata hanno gareggiato Simone - in rappresentanza della Sardegna - e la moglie Stefania e hanno scelto il pacco numero 11. Simone, dopo aver deciso di cambiare più volte il pacco iniziale, è arrivato sul finale di gara con la possibilità di vincere addirittura la bellezza di 75mila euro. Una cifra da capogiro, che ha fatto letteralmente impazzire i concorrenti.

Il Dottore però gli ha offerto addirittura 28mila euro sicuri per rinunciare alla scelta finale. E Simone, alla fine, si è lasciato convincere. Il ragazzo ha accettato 28mila euro. Ma è stato un errore. Nel corso della puntata i telespettatori hanno potuto scoprire che il pacco che aveva in mano conteneva la cifra sognata: proprio 75mila euro.

Cari sinistri, De Martino vola con Affari Tuoi: fatevene una ragione

Intanto sui social continua la lune di miele tra i telespettatori di Affari Tuoi e il nuovo conduttore Stefano De Martino. "Rai. Affari tuoi - ha scritto Franco su X -. De Martino sta superando Amadeus, con una conduzione più fresca e più varia. Le emozioni ci sono sempre, perché legate non alla conduzione, ma a quel gioco con cifre pesanti. Amadeus è ormai un ricordo e - ha concluso - una scommessa vinta".