Tale e quale show, Carmen Di Pietro umiliata: "Meglio il morso di un komodo"

"Oddio, mi ero dimenticato ci fosse anche lei! Falla entrare subito, non vedo l'ora": Cristiano Malgioglio lo ha detto a Tale e Quale show su Rai 1 quando è arrivato il momento di far salire sul palco Carmen Di Pietro, una delle concorrenti in gara quest'anno. I due sono grandi amici. Nel 2017 hanno partecipato insieme al Grande Fratello Vip.

Intanto, ad apprezzare la Di Pietro sono stati tanti telespettatori. La sua performance della canzone "Kobra" di Donatella Rettore è diventata virale nel giro di poche ore sui social. Nonostante l'amicizia che lo lega alla showgirl, Malgioglio - che è uno dei giurati del programma - non ha avuto peli sulla lingua quando ha dovuto esprimere il suo giudizio sull'esibizione. "Guarda, ti dico solo che avrei preferito essere morso da un drago di komodo (il rettile, ndr)". E a quel punto tutti sono scoppiati a ridere in studio.

Alla fine, dopo aver ascoltato i giudizi di tutti i giurati, la Di Pietro ha detto la sua: "Ho un'idea per la prossima puntata se Carlo mi dà il via... Io vorrei interpretare 'Sofia' Callas". A quel punto sia Cristiano Malgioglio che il conduttore, Carlo Conti, sono scoppiati a ridere. "Forse intendevi Maria Callas!", l'ha corretta Conti.