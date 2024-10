Tale e quale show, chi è Verdiana Zangaro: "Irriconoscibile", dove l'avete già vista in tv

05 ottobre 2024 a

Il nome di Verdiana Zangaro forse dirà poco a chi non è appassionatissimo di musica, ma qualcosa in più risuonerà nella memoria di chi è maniaco di televisione e talent.

L'artista sta conquistando tutti a Tale e quale show, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti e come da tradizione dominatore degli ascolti (20,6% ieri sera). Merito della sua presenza scenica, della sua versatilità, delle sue doti canore innegabili.

Straordinaria imitatrice di Lady Gaga sulle note di I'll never love again, è arrivata seconda dietro a una vocalist di razza ed esperienza come la franco-senegalese-romagnola Kelly Joyce, meritandosi i complimenti addirittura di Cristiano Malgioglio, giudice sempre molto prudente.

"Quando Lady Gaga canta questa canzone c’è una sofferenza che fa venire la pelle d’oca - le ha detto, dopo la performance -. Tu sei stata superba, molto brava e intonata. Non sei tale e quale a Lady Gaga perché ti direi una bugia ma sei stata molto piacevole”. Stesso copione una settimana fa, quando per la seconda puntata dello show Verdiana si era calata nei panni di "sua maestà" Celine Dion con il brano-cult All by myself. Impegnativo, a dir poco.

D'altronde, la ragazza ha ugola e stoffa, già messe in mostra in passato come concorrente di Amici di Maria De Filippi e sul palco del Festival di Sanremo, addirittura. Rispetto a quei tempi, oggi la Zangaro è davvero "irriconoscibile". E nel contesto di Tale e quale show, è il migliore dei complimenti.