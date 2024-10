Rai, Tv7 in prima linea sull'orrore del 7 ottobre

Klaus Davi 07 ottobre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE ( “Tv7”/ Tg 1) La Rai sta facendo la sua parte sul primo anniversario del pogrom del 7 ottobre 2023 con speciali programmati dai principali tg. Venerdì sera, dopo Tale e quale Show di Carlo Conti, è andato in onda il rotocalco Tv7 completamente dedicato al tragico anniversario. Lo sforzo della redazione del Tg1, guidata dal corrispondente in Medio Oriente Giovan Battista Brunori, è stato quello di fornire un quadro completo di quanto accaduto e a quanto pare ha premiato visto che il format è stato seguito da 550mila spettatori col 10% di share e punte del 12%. In primis, uno scenario di quanto sta subendo Israele con gli attacchi di Hezbollah: 500mila israeliani sfollati nel nord, case sventrate, piogge di missili.

Non manca uno spaccato sugli effetti della guerra nella Striscia di Gaza e uno sguardo a come il Mossad sia riuscito a destabilizzare le certezze dell’Iran con l'uccisione di Hanyeh e di Nasrallah nonché un focus sul “Libano in fiamme” e una riflessione sugli Usa “impotenti”. Ma il momento più forte è stata l’intervista di Cecilia Primerano a Oleg Mandic, sopravissuto agli esperimenti di Mengele nei campi di Auschwitz. Tracciando così un filo rosso fra l’odio antiebraico di allora e il neo antisionismo armato dalle sinistre per legittimare quello che è solo puro antigiudaismo viscerale mascherato.