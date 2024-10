Grande Fratello, "un Rocco Siffredi nella casa": ecco chi è il superdotato

10 ottobre 2024 a

C'è un Rocco Siffredi in incognito nella casa del Grande Fratello. La spifferata a luci rosse è di Jessica Morlacchi, ex componente dei Gazosa (la teen pop-band che spopolò a inizio degli anni Duemila con il tormentone www.mipiacitu e poi diventata famosa in tv come componente del cast di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Simona Bortone.

Dopo essere stata coinvolta suo malgrado nello scandalo dei palpeggiamenti in diretta di Memo Remigi, la Morlacchi era sparita dal mondo della televisione per poi tornare in grande stile come concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Subito a suo agio tra i coinquilini, frizzante e simpatica, la Morlacchi si è lasciata andare a un commento scherzoso ma decisamente "hard" su Luca Calvani, anche lui nella casa. Durante un momento di relax in giardino, se n'è infatti uscita con questa frase: "Ho visto tutto, Luca è quello giusto. Ha una parte in più di altri". Il riferimento, per parafrasare il maestro De Andrè, è "alla virtù meno apparente". Nessun doppio senso, insomma: il senso è uno solo e assai piccante per l'imbarazzo del diretto interessato.

Chissà che il metro di paragone della virilità italiana, Rocco Siffredi, sarà d'accordo. Qualche giorno fa, il divo del cinema a luci rosse aveva fatto tre nomi di suoi "eredi". Due nel mondo del calcio, gli ex compagni nella Roma Francesco Totti e Antonio Cassano le cui scorribande giovanili d'altronde sono note nella Capitale (e non solo). L'altro è Stefano De Martino, l'ex marito di Belen Rodriguez oggi apprezzatissimo conduttore di Affari tuoi, quiz show campione di ascolti nell'access prime time di Rai 1. "Lui è peggio di me", ha ironizzato Rocco sull'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. "Vado a sensazione, è super performante". Ora, però, fate spazio a Mister Calvani.