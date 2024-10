Affari Tuoi, il dottore svela l'impensabile: "Cosa ci diciamo davvero al telefono io e De Martino"

25 ottobre 2024 a

Il dottore di Affari Tuoi si racconta. Pasquale Romano, l'uomo dietro la cornetta della trasmissione di Rai 1, ogni sera cerca di far perdere il concorrente di turno facendogli offerte basse o proponendogli un cambio di pacco al buio che può rivelarsi un tranello. Eppure il suo esordio non è stato in tv. Laureato in filosofia con una tesi sulla paradossalità della comunicazione in Emmanuel Lévinas, Romano ripercorre con il Corriere del Mezzogiorno il suo passato: "Sono stato un allievo di Aldo Masullo e ho anche insegnato per un periodo nelle scuole".

Poi arrivò la Rai: "Il primo contatto l’ho avuto da giornalista pubblicista per Tg2-Gulliver. All’epoca insegnavo ad Afragola, ero uno dei più giovani docenti di ruolo in Italia. A un certo punto mi resi conto che non potevo continuare a fare la spola tra Napoli e Roma, era troppo faticoso, e decisi di lasciare l’insegnamento". Lasciato il posto sicuro, il suo sogno era la carriera universitaria, "ho svolto un dottorato di ricerca in Filosofia morale all’Università di Urbino. Ma poi ho scelto la tv". E il cambio di vita lo ha ripagato.

Con Stefano De Martino il programma vola. Ma cosa si dicono davvero al telefono conduttore e dottore? "Siamo entrambi napoletani e ogni tanto escono battute in dialetto. Che a volte si traducono anche all’esterno. Stefano è proprio bravo, fare il 25-26% di share è tantissimo, molto di più se confrontato con gli ascolti di un tempo".