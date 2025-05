Affari Tuoi, "come mai la regia...": il pesante sospetto sulla puntata

Oggi, martedì 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare il nuovo concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Si chiama Francesco, viene da Vinci - la "città del genio" - e fa il parrucchiere da generazioni.

Il concorrente, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si chiama Enrico, viene da Alessandria e nella vita è un pompiere. "Il pompiere paura non ne ha", hanno intonato in studio. Il ragazzo ha rivelato che tra qualche settimana si sposerà con Caterina, che è in dolce attesa. Con lui però ha giocato la futura nonna Bianca. I due hanno giocato col pacco numero 4.