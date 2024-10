Affari tuoi, Stefano De Martino e la parolaccia alla madre del concorrente

29 ottobre 2024 a

Una imbarazzante gaffe per Stefano De Martino che nel corso di tutta la puntata di lunedì sera di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, ha continuato a insultare senza volerlo la madre del concorrente.

In studio gioca Stefano, "il nostro Don Diego de la Vega in arte Zorro", lo presenta così il padrone di casa forse in virtù del baffetto. "Mi è anche un po' Raz Degan, poteva fare l'attore. Fategli un primo piano".

Insieme all'ex pacchista di Piombino, in rappresentanza della Toscana, c'è la mamma Lucia. "Donna Lucia", la saluta De Martino, che poi scherza coi pacchisti: "Stasera oltre a Zorro abbiamo anche il Sergente Garcia, Santino!".

Nel corso della puntata, però, la signora Lucia verrà etichettata ripetutamente come "zorra". Un simpatico appellativo che nasconde una insidia. Essendo Zorro spagnolo, "zorra" in castigliano è tutto tranne che un complimento: riferito a una donna, infatti, ha l'inequivocabile significato dispregiativo di "zoc***la", come tantissimi telespettatori, divertiti, fanno notare nei commenti su X a puntata in corso. Ma nessuno, in studio, se n'è mai accorto. O forse, nessuno ha avuto il coraggio di fermare le registrazioni per correggere De Martino...



Per la cronaca, alla fine Stefano da Piombino è tornato a casa da moglie e figlia di 2 anni con 20mila euro, con i commentatori che esultano accusando però proprio la mamma "zorra" di aver cercato di "sabotare" in ogni modo la partita del figlio.