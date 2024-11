Jannik Sinner, l'attacco di Crozza: "Si chiama Irpef", rivolta sui social

11 novembre 2024 a

Nessuno sfugge alla morsa di Maurizio Crozza. Neanche quello che è diventato a tutti gli effetti lo sportivo italiano più amato nel nostro Paese. Jannik Sinner si trova a Torino, dove - da numero uno al mondo - sta disputando le Atp Finals contro gli altri maestri del tennis. Nella partita di esordio si è sbarazzato in poco più di un'ora di gioco dell'amico De Minaur. Ma non sembra volersi fermare qui. L'obiettivo dell'azzurro è trionfare anche in Italia, dove è venerato come un dio. Ma Crozza sembra immune al suo fascino irresistibile.

"Sinner svela come userà i sei milioni vinti in Arabia: 'Tra poco nascerà una fondazione. Ho una mia idea per poter fare del bene. Come aiutare persone, animali, natura'. Non è meraviglioso? Una fondazione per poter fare del bene e poter aiutare le persone - ha spiegato Crozza durante uno sketch -. E intanto a Montecarlo dove Jannik ha la residenza fiscale fioriscono nuove opportunità. Jannik Sinner, spuntano le società a Montecarlo. Il campione di tennis ha creato un gruppo di imprese nel Principato di Monaco per gestire il suo patrimonio. Gli introiti incassati a Montecarlo sono esentasse. Sinner-agenzie delle entrate: 6-0, 6-0. Game, set, match. Per carità, intendiamoci, è tutto perfettamente legale. Anzi: "perbene", come direbbe lui. Sinner: 'Conta essere una persona perbene, la mia Fondazione per aiutare famiglie e bambini'. Una fondazione così - ha concluso - ce l'abbiamo anche noi in Italia, aiuta tutti. Si chiama Irpef".

Ma il monologo di Crozza ha scatenato i fan di Sinner che su X si sono scagliati contro il comico. "Demagogia d'accatto, populismo a uso e consumo delle menti deboli, invidia sociale spacciata per giustizia sociale - ha commentato un utente -. Nel pensiero di Crozza su Sinner c'è l'essenza della filosofia dell'ex popolo grillide, quello delle centinaia di miliardi buttati in bonus edilizi, navigator e truffe sul Rdc, ma che si indigna per il successo altrui specialmente quando è planetario e strameritato. Insomma la solita fuffa, che porta un misero 6.1% degli ascolti e, temo, molto meno nelle urne".