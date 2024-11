Affari tuoi, la regia impazzita: "Tacchi e piedi", e De Martino perde il controllo con Nicole

11 novembre 2024 a

A un certo punto di Affari tuoi, nel momento clou della puntata di domenica 10 novembre, la regia di Rai 1 è letteralmente "impazzita" e ha regalato agli spettatori a casa decine di inquadrature dei piedi delle due concorrenti, l'ex pacchista del Friuli Venezia Giulia Nicole e la sua simpatica mamma Tatiana.

Le due signore si sono presentate in studio con tacchi altissimi. Particolarmente "a spillo" quelli di Nicole, subito nel mirino del concorrente Stefano De Martino. "Finalmente, dopo 20 puntate, se li potrà togliere. Lei non li ama però qui per una questione di forma, giustamente siamo tutti un po' eleganti. E ogni volta che mi vede mi fa: 'Non ce la faccio più'", la presenta così simpaticamente.

"Ti dirò una cosa - replica pronta Nicole -, come nel mio film preferito, Il Diavolo veste Prada: 'La moda non conosce comodità'". "Brava, infatti lei è anche un po' la nostra Anne Hathaway, di rosso vestita: guardate che bella", si complimenta il conduttore.

Si arriva quindi al dunque, con in ballo due soli pacchi, rispettivamente con dentro 30mila euro e 1 euro. Nicole scoppia a piangere "Ho vinto comunque. Amici, una bellissima esperienza, non mi dimenticherò mai chi c'era prima e chi c'è adesso. Un'esperienza indimenticabile". E anche gli altri pacchisti, commossi, si sciolgono in lacrime. Ripresisi tutti, la concorrente accetta l'offerta del Dottore, il cambio-pacco: via il pacco numero 18, dentro il 6. "Il 6 era il numero che avevo per il provino e una settimana prima mia nonna mi aveva detto: 'Ho avuto un presentimento, secondo me ti chiameranno. E sarà quel giorno lì. Poi il 6 è la data di nascita di mia mamma, speciale, mi è sempre stata vicino. Io ho già tutto quello che voglio, ho giocato essendo me stessa e anche se non dovesse andare mi va bene così".

De Martino smorza la tensione con una trovata delle sue: "Guarda qua che m'hai combinato, una valle di lacrime". Quindi lancia la pubblicità e tornati in studio, prima di aprire l'ultimo pacco, il conduttore è al telefono con il Dottore e consiglia a Nicole di togliersi la giacca blu e indossare quella rossa. "Oltre alla giacca, se vinci ti devi togliere i tacchi! Ti liberi anche dei tacchi. Se invece se ne va con un 1 euro io salgo sopra, le faccio levare i tacchi e glieli tiro in faccia.

A quel punto spacchetta la pacchista del Veneto, con il pacco 18, e si slaccia i tacchi anche la concorrente, con De Martino che la prende in braccio, la issa languidamente sulla scrivania e le slaccia romanticamente le calzature tra gli "olè" del pubblico in studio. Fischi, urla, e risate, prima del tripudio finale: Nicole "come Cenerentola" vince i 30mila euro. Senza tacchi.