‘In Reach Africa’: affrontare l’accesso alla sanità in Africa

Boehringer Ingelheim ha annunciato di recente il lancio del programma ‘In Reach Africa’, un’iniziativa volta a facilitare l’accesso ad una sanità innovativa e di qualità per la salute umana e animale nel continente africano. È previsto che il programma prenda avvio in Kenya per poi essere esteso ad altri importanti paesi dell’Africa tra cui Nigeria, Ghana, Etiopia, Uganda, Mozambico, Tanzania, Zambia, Zimbabwe e Ruanda. Prevede una serie di elementi centrali che puntano ad accrescere il valore dei sistemi sanitari di quei Paesi nel loro complesso per migliorare l’accesso alle cure, sostenere lo sviluppo di soluzioni sanitarie innovative, creare partnership locali, oltre a sensibilizzare su importanti patologie e meccanismi di prevenzione. Nel mese di luglio sono già partite una sere di iniziative e workshop che sono i pilastri del programma appena lanciato, tra cui ad esempio il programma Making More Health (Mmh) Accelerator. Questo programma aiuta imprenditori sociali in ambito sanitario a rafforzare e sviluppare le dimensioni delle loro attività, offrendo alcune delle migliori esperienze d’innovazione in ambito sociale e sanitario oltre che di salute mondiale per migliorare l’accesso alle cure nell’Africa Sub-Sahariana. L’empowerment delle persone è parte centrale della strategia su cui poggia questa iniziativa e l’elemento fondamentale del programma ‘In Reach Africa’.

‘Making More Health’ è un’iniziativa mondiale di lungo termine promossa da Boehringer Ingelheim in collaborazione con Ashoka, organizzazione non governativa di scala mondiale. Attraverso ‘Making More Health’ in Kenya, Boehringer Ingelheim e Askoka hanno sostenuto iSikCure, un’applicazione sviluppata per migliorare l’accesso a cure di qualità e a una medicina sicura. Nel 2017, Boehringer Ingelheim, in collaborazione con Access Afya e PharmAccess, ha lanciato Akiba Ya Roho, un programma di micro-risparmio volto a sensibilizzare sulla salute e a migliorare la comprensione e la gestione delle malattie non-trasmissibili in alcune aree rurali del Kenya. “La vision condivisa di ‘In Reach Africa’ promuove l’accesso, la sostenibilità e l’innovazione attraverso il potenziamento dei sistemi sanitari in Africa offrendo una serie di farmaci e soluzioni sanitarie accessibili, aumentando la consapevolezza sulle patologie prioritarie, attraverso il coinvolgimento e iniziative che arricchiscono le conoscenze e la formazione. In questo modo, promuove la crescita di valore delle strutture socio-economiche collaborando e sostenendo su più fronti le famiglie a basso reddito”, ha dichiarato Yew Looi Liew, responsabile della corporate division prescription medicine per i paesi emergenti di Boehringer Ingelheim.

Ridurre il fardello, che può essere evitato, delle malattie non trasmissibili è centrale nell’iniziativa in questione. Le malattie non trasmissibili sono un’epidemia silente nei paesi a medio e basso reddito, responsabile del 75 per cento della mortalità mondiale per malattie non trasmissibili. La mortalità annua correlata alle malattie non trasmissibili è prevista salire a 3,9 milioni di persone in Africa entro il 2020, in crescita di oltre il 20 per cento. “Conseguentemente, noi come azienda dobbiamo impegnarci e lavorare assieme a tutti gli altri soggetti che operano in ambito sanitario per sviluppare un’infrastruttura che sia sostenibile e possa garantire la disponibilità delle terapie di cui c’è bisogno anche nelle zone più remote. Noi di Boehringer Ingelheim crediamo che tutti debbano avere accesso alla buona salute, indipendentemente da dove vivono”, ha commentato Enrique Manzoni, regional managing director per Medio Oriente, Turchia e Africa di Boehringer Ingelheim. (FABRIZIA MASELLI)