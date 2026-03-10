Jannik Sinner, l'allarme di Massimiliano Ambesi: "Eccessi di valutazione"

Tra i nomi inevitabilmente al centro del dibattito c’è quello di Jannik Sinner , ormai stabilmente tra i punti di riferimento del circuito e impegnato nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro il brasiliano Joao Fonseca (primo confronto tra i due). Ambesi ha invitato però a mantenere una lettura equilibrata dei risultati recenti dell’azzurro: "Noto troppo poco equilibrio — il commento — Non è un disastro la sconfitta con Mensik, mentre quella con Shapovalov è una vittoria che sicuramente dà fiducia ".

Il Masters 1000 di Indian Wells entra nel vivo e, come ogni anno, il torneo californiano inizia a proporre i primi incroci tra i protagonisti più attesi del circuito. Con l’avanzare del tabellone si alza anche il livello delle analisi e delle aspettative, soprattutto quando si parla dei big del tennis mondiale e degli azzurri. Durante la trasmissione Tennis Mania sul canale YouTube di OA Sport, il commentatore di Eurosport Massimiliano Ambesi ha analizzato alcuni dei temi più caldi del torneo.

Secondo il commentatore, attorno al numero uno italiano si tende spesso a esagerare nelle valutazioni: "Questi eccessi di valutazione vanno moderati — ha proseguito — Al di là delle prestazioni, ci vuole equilibrio, lui è il primo a parlarne. Non ha senso massacrarlo perché ha perso in tre set da Mensik e non ha senso celebrarlo come uno che abbia vinto uno Slam dopo aver battuto Shapovalov”.

Ambesi si è poi soffermato anche sulla giornata difficile vissuta da Flavio Cobolli, eliminato senza storie dallo statunitense Frances Tiafoe, spiegando come alcuni match possano sfuggire di mano fin dall’inizio: "Bisogna vedere le percentuali del servizio per leggere il match — prosegue — Tiafoe è un giocatore che dà un lustro, è sempre tra i migliori 10-20 migliori giocatori". Una partita nata storta e mai realmente rimessa in equilibrio: "Può capitare quella giornata in cui sei completamente avulso dalle dinamiche agonistiche e tennistiche”.

Spazio anche alle sensazioni su Lorenzo Musetti, ancora alla ricerca della miglior condizione: "Guardando la partita (persa contro l’ungherese Márton Fucsovics, ndr) mi è sembrato che lui sapesse di avere una difficoltà di partenza. Era una partita di assaggio". Ambesi ha sottolineato soprattutto la mancanza di ritmo: "È ovvio che mancavano chilometri nelle gambe ed il senso del colpo”. Infine uno sguardo al momento del tennis italiano e alle prospettive future, con riferimento al nuovo torneo sull’erba previsto a Milano. "La Federazione non si sta muovendo male, i risultati sono sotto gli occhi di tutti — ha concluso — La sfida è quella di mantenere l’attuale seguito”.